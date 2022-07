Quatro bombeiros do Montijo feridos em Palmela

© António Cotrim/EPA

Quatro bombeiros da corporação do Montijo ficaram esta quarta-feira feridos no incêndio que lavra em Palmela, após as chamas terem atingido o autotanque, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A mesma fonte adiantou que os bombeiros feridos, que combatiam as chamas na frente ativa de Aires, foram transportados para o hospital de S. Bernardo, em Setúbal.

Ainda segundo a fonte, o veículo dos bombeiros do Montijo sofreu danos parciais enquanto participava no combate ao fogo que lavra em Palmela, no distrito de Setúbal, desde as 12h04.