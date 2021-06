Quatro concelhos não avançam no desconfinamento, dez estão em alerta. Saiba quais

© António Cotrim/Lusa

Por Gonçalo Teles 09 Junho, 2021 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há quatro concelhos em Portugal Continental que não vão avançar no desconfinamento a partir do dia 14 de junho. Depois de o Governo já ter confirmado, esta manhã, que Braga e Lisboa não acompanham a generalidade do país, a ministra Mariana Vieira da Silva anunciou, no briefing pós-Conselho de Ministros, que também Odemira e Vale de Cambra vão continuar a reger-se pelas regras de 1 de maio.

Estes quatro municípios registam, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade) e ficam para trás.

© https://covid19estamoson.gov.pt/

"Nenhum concelho regride" no desconfinamento, assinalou também a governante, antes de divulgar a lista de dez concelhos em estado de alerta por registarem, pela primeira, vez uma taxa de incidência superior aos limiares definidos. São eles Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19