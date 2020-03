Quatro concelhos do distrito do Porto já solicitaram cerca sanitária. Pedidos recusados

Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia e Maia pediram cerco sanitário sem sucesso © Shepherd Zhou/EPA

A Câmara do Porto não aceita o cerco sanitário nem o pediu, mas há quatro concelhos nos arredores da Invicta que têm pedido. Gondomar é um deles e já pediu por duas vezes cerco sanitário, sem efeito. A Administração Regional de Saúde do Norte tem recusado.

Também Valongo, Vila Nova de Gaia e Maia pediram sem sucesso. Até aqui, a resposta da autoridade de saúde é que a cerca sanitária não se justificava, enquanto mais a sul, em Ovar, a Administração Regional de Saúde do Centro optou, há vários dias, por esta solução. Ainda assim, o cordão sanitário tem levantado críticas e têm existido vozes a apontar a falta de eficácia, como foi o caso do autarca de Santa Maria da Feira.

São 1135 as pessoas infetadas nos quatro concelhos. Vila Nova de Gaia, Maia, Valongo e Gondomar estão entre os concelhos com mais casos de Covid-19. Por comparação, todos têm mais casos do que Ovar, à exceção de Valongo, e todos eles estão entre os seis concelhos com mais infetados. Nesta lista de seis apenas entra Lisboa e, claro, o Porto, que é o concelho com mais casos.