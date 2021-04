Quatro crianças feridas após queda de poste em escola de Arouca

© Google Maps

Quatro crianças ficaram esta quarta-feira feridas, uma com gravidade, após a queda de um poste na Escola EB1 de Mansores, no concelho de Arouca, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. A agência lusa afirma que se tratou de uma queda de um poste de telecomunicações, mas à TSF o presidente da Junta de Freguesia de Mansores garante que se tratou do poste de uma baliza.

O acidente aconteceu por volta das 12h50, quando a estrutura em madeira caiu sobre alunos que se encontravam na parte exterior do estabelecimento de ensino.

"Três crianças apresentavam ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, e uma outra ficou ferida com mais gravidade, seguindo para o Hospital São João no Porto", informou fonte do CDOS de Aveiro.

No apoio ao socorro estiveram bombeiros de Arouca, acompanhados por equipas médicas e autoridades policiais. O hospital remete para mais tarde um boletim com informações sobre o estado de saúde da criança ferida com mais gravidade.

O presidente da Junta de Freguesia de Mansores afirma que a escola é segura e, por isso, não encontram explicação para o que aconteceu.

"Por volta das 12h os miúdos iam almoçar à cantina, da responsabilidade da Associação de Pais e da Câmara de Arouca, e entretanto um poste de madeira caiu de repente. Os miúdos ficaram, de alguma forma, entalados no próprio poste, que dá suporte a uma rede de baliza de plástico. Foi tudo muito rápido, não há grande justificação para isto que aconteceu", explicou à TSF Jorge Oliveira.

Esta é uma escola frequentada por cerca de 80 crianças. As que ficaram feridas têm entre 7 e 8 anos, adiantou Jorge Oliveira.

"Frequentam a segunda e terceira classe. Temos aqui cerca de 80 crianças, duas salas de jardim e duas do primeiro ciclo", acrescentou o presidente da Junta de Freguesia de Mansores.