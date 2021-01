Quatro das sete regiões do país têm risco extremamente elevado de Covid-19

No topo surge o Alentejo que com 1.384 casos é agora a nona região da Europa - entre 210 - com mais contágios considerados ativos © Leonardo Negrão / Global Imagens

Pela classificação aplicada pelas autoridades portuguesas de saúde aos concelhos, há quatro regiões do país com um risco extremamente elevado de infeção por covid-19 - ou seja, acima de 960 novos casos, nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes.



Segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC), no topo surge o Alentejo que com 1.384 casos é agora a nona região da Europa - entre 210 - com mais contágios considerados ativos, apenas ultrapassada por cinco regiões da República Checa, duas da Irlanda e uma da Eslovénia.



Em 13º lugar surge a região Centro de Portugal com 1.336 casos neste indicador per capita.

Ainda dentro das 20 regiões da Europa com mais novos casos de covid-19, nota para a Área Metropolitana de Lisboa (1.121) e o Norte (1.109).



Apenas o Algarve, com 954 casos, fica abaixo da barreira de risco extremamente elevado, naquilo que as autoridades portuguesas de saúde classificam como um risco muito elevado.



Nos Açores a pandemia também está em subida chegando agora a 442 casos per capita, tal como na Madeira (304) que continua a ser a região do país com menos novas infecções nas últimas duas semanas.

