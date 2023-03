Quatro detidos e apreendidas quase quatro toneladas de haxixe em operação a sul de Portugal

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

As autoridades portuguesas detiveram quatro homens e apreenderam 3710 quilogramas de haxixe numa operação conjunta de combate ao narcotráfico realizada durante a noite em águas internacionais a sul de Portugal, foi esta quarta-feira divulgado.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que a operação conjunta da Marinha e a Força Aérea portuguesas resultou na detenção dos quatro homens, dois de nacionalidade espanhola e dois e nacionalidade marroquina, tripulantes de uma embarcação de alta velocidade.

De acordo com AMN, a abordagem à embarcação em águas internacionais a sul de Portugal foi efetuada pela força de fuzileiros da Marinha com o apoio da Polícia Marítima, depois de terem sido "monitorizados movimentos suspeitos de embarcações relacionadas com o narcotráfico".

"Para o sucesso da missão foi fundamental, na fase inicial, a patrulha e vigilância realizada por uma aeronave de patrulhamento marítimo (MPA) da Força Aérea Portuguesa que detetou e seguiu os movimentos da embarcação suspeita, que viria a ser depois abordada com sucesso", lê-se na nota.

Na operação, adianta, foram apreendidos 106 fardos de haxixe, correspondendo a 3.710 quilos e a embarcação suspeita de envolvimento no narcotráfico.

A embarcação com o produto estupefaciente foi conduzida para o porto de Faro, "a fim de se efetuarem as diligências de investigação".

Os quatro detidos e o produto estupefaciente foram entregues à Polícia Judiciária para posteriores diligências, conclui a nota da AMN.

