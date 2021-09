Quatro em cada cinco internados não têm vacinação completa. Em UCI, são 14 em 15

© Tiago Petinga/Lusa

Quatro em cada cinco doentes internados com Covid-19 nas enfermarias portuguesas não têm a vacinação completa contra a doença, revelou esta quinta-feira Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde, na reunião do Infarmed.

"Na última semana analisada, por cada cinco casos de Covid-19 hospitalizados, quatro não tinham esquema de vacinação completo. Nos Cuidados Intensivos, 14 em 15 não tinham vacinação completa", destacou o responsável na primeira intervenção da reunião.

"A vacinação contra a Covid-19 é um sucesso e termina uma fase da pandemia", argumentou o especialista, que já tinha defendido, durante a sua intervenção, que Portugal "está agora claramente no fim de uma fase pandémica".

Foram confirmadas mais seis mortes nas últimas 24 horas devido à Covid-19, em Portugal e mais 1062 casos de infeção. Há, nesta altura, 497 pessoas internadas (menos 30 do que nas últimas 24 horas), devido à Covid-19, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos (menos 16 do que no último registo).