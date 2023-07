Quatro estações do Metropolitano de Lisboa encerradas a 1, 3 e 4 de agosto

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude © António Pedro Santos/Lusa

As estações do Metropolitano de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores vão estar encerradas a 1, 3 e 4 de agosto, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, segundo o plano de mobilidade apresentado esta sexta-feira.

De acordo com a apresentação do plano de mobilidade da Jornada Mundial da Juventude, também as estações de comboios da CP de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria vão encerrar, mas nos dias 5 e 6 (sábado e domingo).

Entre 1 e 6 de agosto, o terminal do Marquês de Pombal da Carris Metropolitana será relocalizado. Sobre a oferta da Carris, é referido que serão suprimidas ou terão alteração de percurso as linhas que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança e as que circulam em arruamentos muito estreitos, com elevado risco de segurança, "devido ao maior fluxo de pessoas nas ruas da cidade".

"Estas supressões libertarão meios que serão muito necessários no reforço de outros serviços mais procurados e que serão realizados com reforços de oferta, com aumento do número de circulações", lê-se na apresentação disponibilizada no Portal do Governo.

Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto.

A apresentação dos planos de segurança e mobilidade para a JMJ está a decorrer esta sexta-feira à tarde em Lisboa, contando com a presença da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, do coordenador do Grupo de Projeto para a JMJ, José Sá Fernandes, e do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o Papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 2 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 5 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.