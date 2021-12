Quatro feridos em explosão num apartamento em Lisboa

Lisboa, 22/03/2020. Profissões que não podem parar, Bombeiros Voluntários Sacavém. (Bruno Lisita/Global Imagens) © Bruno Lisita/Global Imagens

Uma explosão num apartamento na zona do Rato, em Lisboa, provocou esta sexta-feira quatro feridos, um deles em estado grave. O alerta foi dado depois das 16h00.

Os Sapadores de Lisboa confirmaram à TSF que as quatro pessoas que ficaram feridas foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa.

A causa e os danos provocados pela explosão estão agora a ser avaliados.

No local, estão, nesta altura, seis viaturas dos bombeiros e 20 operacionais.

Estão também no local equipas do INEM, Proteção Civil e as autoridades de segurança.