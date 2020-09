Quatro ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva e agitação marítima

© Eduardo Costa/Lusa

As ilhas do grupo ocidental e oriental dos Açores vão estar sob aviso amarelo meteorológico, a partir de sexta-feira, devido às previsões de precipitação, por vezes forte, e ainda agitação marítima, foi revelado esta quinta-feira.

Nos avisos emitidos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que, para o grupo ocidental dos Açores (ilhas das Flores e Corvo), o aviso amarelo referente a agitação marítima com ondas de noroeste vai estar em vigor das 06h00 locais (07h00 em Lisboa) de sexta-feira até às 06h00 de sábado.

Para aquelas duas ilhas foi também emitido aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, entre as 21h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado.

No grupo oriental do arquipélago (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo meteorológico vai vigorar entre as 06h00 e as 12h00 de sexta-feira, uma vez que as previsões apontam também para precipitação por vezes forte naquelas duas ilhas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.