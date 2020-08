Quatro meios aéreos e 185 operacionais combatem fogo em Sernancelhe

Estão a ser mobilizados mais meios para o incêndio de Sernancelhe © José Carmo/Global Imagens

Quatro meios aéreos e 185 operacionais apoiados por 62 viaturas combatiam às 16h40 um incêndio em Sernancelhe, no distrito de Viseu, que arde numa zona de mato e pinhal, informou o comandante distrital da Proteção Civil.

"Está muito vento, o que dificulta muito as operações e é uma zona de mato, pinhal e fenos, o que faz com que haja uma progressão do incêndio muito rápida", explicou à agência Lusa o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, Miguel Ângelo David.

Segundo o comandante, "há aldeias na linha de progressão do incêndio", por isso, "estão a ser mobilizados e reforçados meios para essas zonas e a concentrarem-se esforços para salvaguardar as localidades".

O alerta foi dado às 12h02 e no terreno estão 185 operacionais apoiados por 62 viaturas e quatro meios aéreos.