Quatro pessoas caem em fossa pecuária na Chamusca

Quatro pessoas caíram dentro de "uma fossa" de uma exploração pecuária na Chamusca, Santarém, tendo uma delas sido retirada em "estado grave", disse este sábado à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.



O acidente ocorreu na Herdade da Galega, Chamusca, distrito de Santarém, e o alerta foi dado pelas 15:33, adiantou a mesma fonte.



"Quatro pessoas caíram dentro de uma fossa pecuária", disse fonte do CDOS de Santarém, adiantando que uma das vítimas foi resgatada "em estado grave e transportada para o hospital de Santarém".



Sobre os estado das outras das vítimas, a mesma fonte não adiantou informação, referindo apenas que "está a decorrer os trabalhos de resgate".



No local estão os bombeiros da Chamusca, Entroncamento, Constância, Golegã e Municipais de Alpiarça, como também a GNR.



"Foi acionada para o local uma unidade de psicólogos", adiantou a mesma fonte.



Os trabalhos de resgate envolvem 26 operacionais e 10 viaturas.