Uma polícia morreu e três ficaram feridos em acidente com carro patrulha da PSP

O acidente teve lugar na Rua Miguel Bombarda, em Sacavém

Uma polícia de 28 anos morreu e outros três agentes ficaram feridos, na madrugada desta quinta-feira, na sequência de um despiste com um carro patrulha da PSP pelas 00h00, em Sacavém, quando respondiam a uma ocorrência em Camarate, confirmou à TSF fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

A vítima mortal ficara ferida com gravidade no acidente, assim como outro dos três agentes que seguiam na viatura, transportado para o Hospital São José. O agente transferido para este hospital tem uma fratura na tíbia, junto ao perónio, e foi operado.

Os outros dois agentes, estagiários da Escola Prática de Polícia, que seguiam na parte de trás do carro de patrulha foram assistidos no Hospital de Santa Maria. Um deles chegou ao hospital com uma fratura no perónio e uma lesão no pulso direito. Já teve alta. O outro ainda está hospitalizado. Tem a perna direita fraturada e lesões graves na cara. Terá de ser submetido a intervenção cirúrgica.

O acidente teve lugar na Rua Miguel Bombarda, por baixo do viaduto da autoestrada A1, e o carro terá embatido contra um poste de betão. A agente que morreu ia a conduzir a viatura no momento do despiste.

Uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou à Lusa que o carro patrulha respondia a uma ocorrência em Camarate, onde uma viatura estava a impedir a passagem de uma ambulância.

Notícia atualizada às 8h38