Quatro voos de repatriamento. Passageiros do cruzeiro sem acesso a áreas comuns do aeroporto

A PSP garante que o processo de repatriamento está a correr bem e que todos estão a colaborar © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Rute Fonseca 24 Março, 2020 • 14:28

Estão garantidas todas as medidas de segurança: os passageiros do cruzeiro MSC Fantasia entram diretamente nas aeronaves no Aeroporto de Lisboa. A garantia foi deixada ao final da manhã pelo comandante da PSP de Lisboa. As operações de transbordo dos 1140 passageiros começou esta manhã.

O comandante Paulo Pereira explica que o primeiro voo de repatriamento partiu às 10h20 e ao longo desta terça-feira estão previstos mais três voos.

"O primeiro voo já vai a caminho do seu destino, neste caso, a Alemanha, com 154 passageiros. A transferência dos passageiros foi organizada por várias colunas, método que iremos usar para os voos seguintes. Temos durante o dia previstos mais três voos, um às 14h00, com destino ao Brasil; um às 14h10, com destino a Londres, e, por fim, um às 16h10, com destino à Alemanha".

O comandante da PSP de Lisboa explica que foram tomadas medidas de segurança, o que obriga a mais deslocações e ao uso de um maior número de autocarros entre o porto e o aeroporto. Tudo para garantir o menor contacto com os passageiros do navio.

"Os passageiros vão nos autocarros em número muito reduzido, cerca de um terço da capacidade, e também são adotados procedimentos para que os passageiros não utilizem nenhuma área pública do aeroporto Humberto Delgado. Entram diretamente para a aeronave."

O comandante Paulo Pereira diz que o processo de repatriamento está a correr bem e que todos estão a colaborar: "Estão aliviados e felizes por verem que há uma saída para a permanência deles no cruzeiro, estão a colaborar."

Esta operação envolve o SEF, a Autoridade de Saúde e várias unidades da PSP.

A bordo do navio, estão 1338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.