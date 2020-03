Quatro voos vão repatriar 1140 passageiros do cruzeiro MSC Fantasia

© José Sena Goulão/Lusa

Os primeiros 1140 passageiros do navio de cruzeiro MSC Fantasia, atracado no Porto de Lisboa, vão regressar esta terça-feira aos seus países de origem.

Segundo uma nota do Ministério da Administração Interna enviada às redações, estão programados quatro voos de repatriamento, dois para a Alemanha, pelas ‪08h30‬ e pelas ‪16h05, cada um com capacidade para 189 pessoas; um para o Brasil, pelas ‪14h00‬, com capacidade para 453 pessoas; e um para o Reino Unido, pelas 14h05, com capacidade para 309 pessoas.

Tal como previsto, estes cidadãos vão sair do navio e são escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado.



A bordo do navio que acostou no Porto de Lisboa no passado domingo estão 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.

Destes, 27 cidadãos (20 portugueses e 7 titulares de Autorização de Residência em Portugal) desembarcaram esta segunda-feira. Foram todos submetidos aos testes de despistagem do Covid-19 e levados até ao seu domicílio, onde ficarão em isolamento profilático.

Apenas um passageiro que testou positivo ficará no seu domicílio em vigilância ativa, com contacto diário pela autoridade de saúde.

