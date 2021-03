Que esperança podemos ter na ciência e na saúde? Acompanhe o debate na TSF

Por TSF 01 Março, 2021 • 09:47 Partilhar este artigo Facebook

Um ano depois do surgimento do primeiro caso de Covid-19 em Portugal, que esperança podemos ter na ciência e na saúde? Em debate esta segunda-feira na TSF, Mónica Bettencourt-Dias, diretora do Instituto Gulbenkian da Ciência e Ana Valverde, diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca, olham para as dificuldades do ano que passou como aprendizagens para o futuro.

A colaboração entre a ciência e a sociedade é "será a única maneira de sobreviver, de lutar contra outras pandemias", aponta Ana Valverde. Mónica Bettencourt-Dias concorda "sabíamos que havia esse potencial, mas estávamos separados". Agora que comprovamos que vários setores podem trabalhar em conjunto, "as oportunidades de sinergia" têm de ser asseguradas no futuro.

Se, num primeiro momento, desvalorizamos o risco do aparecimento deste coronavírus é porque "não estávamos preparados", aponta a diretora clínica do Hospital Fernando Fonseca. "Os alertas existiam, mas os países, não só Portugal não tinham uma estrutura preparada para pandemias."

"A reação ao desconhecido pode ser para exagerar ou minimizar", aponta Ana Valverde. "Nunca nos tínhamos confrontado como uma realidade como esta", por isso, quando surgiu um novo coronavirus "pensámos 'é mais um'", da mesma maneira que outros vírus, como o ébola, fizeram soar os alarmes, mas acabaram por nunca chegar Portugal".

O mesmo se verificou com o SARS, acrescenta Mónica Bettencourt-Dias. "Ficou-se com a ideia que estas coisas surgem, mas não continuam".

Para a diretora do Instituto Gulbenkian da Ciência, outro fator determinou a desvalorização do risco: "o facto desta doença se propagar em assintomáticos, que é uma coisa horrorosa". O total desconhecimento inicial sobre a doença e a forma como se propagava levou os agentes políticos a ter dúvidas sobre a melhor forma de agir. "Pensavam, 'vou bloquear a economia vai ter um impacto enorme e posso estar errado'. O medo foi esse".

Outra lição aprendida para o futuro: é preciso apostar na rede de cuidados integrados e educar a população, promovendo mais "literacia na saúde", defende Ana Valverde.

Mónica Bettencourt-Dias acrescenta a necessidade de criar em Portugal grupos de trabalho que possam ajudar os deputados a tomar decisões de base cientifica, à semelhança do que já acontece noutros países, uma vez que a falta de consensos podem originar "mal entendidos", alerta.

A incerteza pode ser uma fonte de "frustração por parte da sociedade ou dos políticos", mas faz parte do processo científico, lembra Mónica Bettencourt-Dias. Normalmente o conhecimento científico chega à esfera pública quando já existem conclusões, após anos de investigação e corroboração, mas "neste momento as pessoas estão a ver todos os passos intermédios", explica.

Notícia em atualização