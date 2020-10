Que medidas devo seguir no meu concelho? Consulte aqui a lista

© Reprodução/Conselho de Ministros

A partir do dia 4 de novembro os concelhos considerados como sendo de "risco elevado" - onde se observa uma taxa de 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (com algumas exceções) - vão ter restrições mais apertadas do que o resto do país. Há atualmente 121 concelhos abrangidos, sendo que a lista será atualizada a cada 15 dias:

Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Batalha, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Lousada, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mesão Frio, Mogadouro, Moimenta da Beira, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Pinhel, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, São João da Pesqueira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Tabuaço, Tondela, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.

Medidas aplicadas nos 121 concelhos de risco a partir de 4 de novembro:

- Está reposto o dever cívico de recolhimento domiciliário - cada cidadão deve ficar em casa, limitando as saídas ao essencial e com as exceções aplicadas nos meses de março e abril;

- O desfasamento de horários de trabalho passa a ser obrigatório;

- Todos os estabelecimentos comerciais devem encerrar a partir das 22h;

- Restaurantes com mesas limitadas a um máximo de seis pessoas e com horário limitado até às 22h30;

- Eventos limitados a cinco pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

- Proibidas feiras e mercados de levante;

- Teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador.

Medidas a aplicar no resto do país:

- Manter a distância física sempre que possível;

- Usar a máscara nos locais fechados e via pública sempre que há mais gente;

- Cumprir a etiqueta respiratória, tossindo e espirrando para o cotovelo;

- Lavar e desinfetar as mãos;

- Utilizar a app StayAway Covid.

