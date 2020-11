Que medidas devo seguir no meu concelho? Consulte aqui a lista atualizada

© Abir Sultan/EPA

Passaram a ser 191 os concelhos considerados de risco elevado de transmissão do novo coronavírus, e por isso obrigados a restrições mais apertadas do que o resto do país. A partir desta segunda-feira, há mais 77 municípios na lista:

Abrantes, Águeda, Albergaria-a-Velha, Albufeira, Alcanena, Aljustrel, Almeida, Almeirim, Alvaiázere, Anadia, Ansião, Arcos de Valdevez, Arganil, Arronches, Boticas, Campo Maior, Cantanhede, Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Celorico da Beira, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Coruche, Crato, Cuba, Elvas, Estarreja, Évora, Faro, Ferreira do Alentejo, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Grândola, Ílhavo, Lagos, Lamego, Mangualde, Manteigas, Mealhada, Mêda, Mira, Miranda do Corvo, Miranda do Douro, Mirandela, Monforte, Montalegre, Montemor-o-Velho, Mora, Murtosa, Nelas, Oliveira do Bairro, Ourém, Pampilhosa da Serra, Penalva do Castelo, Penamacor, Penela, Ponte de Sor, Portalegre, Portimão, Proença-a-Nova, Reguengos de Monsaraz, Resende, Salvaterra de Magos, São Pedro do Sul, Sátão, Seia, Sousel, Tábua, Tavira, Torre de Moncorvo, Vagos, Vieira do Minho, Vila do Bispo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Paiva, Vila Real de Santo António e Viseu.

Continuam ainda na lista dos territórios com risco elevado de transmissão da Covid-19:

Alcácer do Sal, Alcochete, Alenquer, Alfândega da Fé, Alijó, Almada, Amadora, Amarante, Amares, Arouca, Arruda dos Vinhos, Aveiro, Azambuja, Baião, Barcelos, Barreiro, Beja, Belmonte, Benavente, Borba, Braga, Bragança, Cabeceiras de Basto, Cadaval, Caminha, Cartaxo, Cascais, Castelo Branco, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Chamusca, Chaves, Cinfães, Constância, Covilhã, Espinho, Esposende, Estremoz, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Fornos de Algodres, Fundão, Gondomar, Guarda, Guimarães, Idanha-a-Nova, Lisboa, Lousada, Loures, Macedo de Cavaleiros, Mafra, Maia, Marco de Canaveses, Matosinhos, Mogadouro, Moita, Mondim de Basto, Montijo, Murça, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira de Frades, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes de Coura, Paredes, Penacova, Penafiel, Peso da Régua, Ponte de Lima, Porto, Póvoa de Varzim, Póvoa do Lanhoso, Redondo, Ribeira da Pena, Rio Maior, Sabrosa, Santa Comba Dão, Santa Maria da Feira, Santa Marta de Penaguião, Santarém, Santo Tirso, São Brás de Alportel, São João da Madeira, Sardoal, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Trancoso, Trofa, Vale da Cambra, Valença, Valongo, Viana do Alentejo, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Cerveira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Velha de Ródão, Vila Verde, Vila Viçosa, Vizela.

Medidas aplicadas nos 191 concelhos de risco:

- Dever cívico de recolhimento domiciliário - cada cidadão deve ficar em casa, limitando as saídas ao essencial (com várias exceções - saiba quais aqui);

- Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana;

- Durante o fim de semana, a abertura do comércio será a partir das 8h00 (os estabelecimentos que já abriam antes das 8h00 podem continuar a fazê-lo) e o encerramento às 13h00, exceto em certos casos restritos como farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares até 200 m2 com porta para a rua e bombas de gasolina;

- Durante o fim de semana, a partir das 13h, os restaurantes só poderão funcionar para entrega ao domicílio;

- Teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador;

- Desfasamento de horários de trabalho obrigatório;

- Restaurantes com lotação limitada a 50% da capacidade, mesas limitadas a um máximo de seis pessoas (quatro pessoas nos estabelecimentos até 300 metros de uma escola e nos food-courts de centros comerciais) horário limitado até às 22h30 e marcação prévia obrigatória;

- Encerramento de todos os estabelecimentos comerciais a partir das 22h (exceto (take away, farmácias, consultórios e clínicas, funerárias, postos de abastecimento e rent-a-car);

- Encerramento dos equipamentos culturais a partir das 22h30;

- Eventos limitados a cinco pessoas, exceto se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

- Proibição de feiras e mercados de levante, salvo autorização emitida pelo presidente da Câmara Municipal;

- Proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública e da venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20h00, em qualquer loja;

- Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular com 2/3 da sua ocupação, salvo se todos pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Medidas a aplicar no resto do país (concelhos que não são considerados de risco):

- Casamentos e batizados limitados a 50 pessoas, outros eventos e celebrações limitados a pessoas, salvo se do mesmo agregado familiar

- Cerimónias religiosas terão de cumprir as regras da DGS;

- Estabelecimentos comerciais com lotação máxima indicativa de 0,05 pessoas por m2;

- Horário de encerramento dos estabelecimentos comerciais entre as 20h00 e as 23h00, por decisão do presidente da Câmara Municipal mediante parecer favorável da autoridade local de saúde e das forças de segurança;

- Restaurantes com acesso do público até às 00h00 e encerramento à 01h00, lotação limitada a 50% da capacidade, grupos limitados a cinco pessoas (salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou quatro pessoas nos estabelecimentos até 300 metros de uma escola e nos food-courts de centros comerciais) e marcação prévia obrigatória.

- Proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública e da venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e, a partir das 20h00, em qualquer loja;

- Teletrabalho é ainda obrigatório sempre que as funções em causa o permitam;

- Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular com 2/3 da sua ocupação, salvo se todos pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Cinco medidas para todos:

- Manter a distância física sempre que possível;

- Usar a máscara nos locais fechados e via pública sempre que há mais gente;

- Cumprir a etiqueta respiratória, tossindo e espirrando para o cotovelo;

- Lavar e desinfetar as mãos;

- Utilizar a app StayAway Covid.