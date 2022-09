Mário Mourão, secretário-geral da UGT, é o convidado desta semana do Em Alta Voz, a entrevista da TSF e do DN.

23 Set, 2022

Mário Mourão, secretário-geral da UGT, é o convidado desta semana do Em Alta Voz, a entrevista da TSF e do DN.

Com as ajudas ao crédito à habitação fora do pacote de medidas de apoio às famílias construído pelo Governo, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, lembra que quem paga renda foi tido em conta, mas quem paga ao banco ficou de fora

Perante este cenário, e porque a classe média "não tem tido benefícios, nem tem sido contemplada com medidas que visem atenuar as despesas que tem", a UGT pede ao executivo que não deixe "ninguém de fora" dos apoios que tentam combater a crise.

