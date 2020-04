Quebra de venda de produtos petrolíferos pode chegar aos 70%

O secretário-geral da Associação das Empresas Petrolíferas considera que nunca o mundo viveu uma situação destas © DR

Por Maria Augusta Casaca 21 Abril, 2020 • 19:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A venda de produtos petrolíferos em Portugal tem, nesta altura, uma quebra que anda à volta dos 50 a 70%.

"Se estamos a falar de uma pequena estação de serviços as quebras poderão chegar a 50% ou mais", revela o secretário geral da APETRO. Mas na venda de combustível a aviação, por exemplo, as receitas podem cair muito mais, atingindo os 70 a 80%. " Estamos a falar de muitos milhões de euros de prejuízo, inclusive são perdas para o próprio Estado, que não tem receita fiscal" destes impostos.

O secretário-geral da Associação das Empresas Petrolíferas considera que nunca o mundo viveu uma situação destas. Sublinha no entanto que, se o Barril de Petróleo desceu abaixo de zero, esse é apenas o preço de referência para os Estados Unidos e não para a Europa.

Ouça a peça de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

De qualquer forma assiste-se a uma quebra acentuada no valor do barril de crude. "No início de abril atingiu os 25 dólares por barril, depois recuperou até os 35 dólares, mas ontem e hoje caiu abruptamente e está nos 22/23 dólares por barril", revela.

E isto quando o preço médio atualmente estava entre os 50 a 70 dólares por barril.

António Comprido lembra que esta situação se reflete no preço dos combustíveis em Portugal, com a gasolina a estar mais barata 25 cêntimos por litro em relação ao final do ano passado.

Quanto à possibilidade do País comprar agora a preços reduzidos petróleo para ter como reserva, tal como pretendem fazer os Estados Unidos, o secretário-geral da APETRO sublinha que "para isso era preciso ter lugar para pôr o produto e capacidade financeira para fazer esse investimento". Além disso, considera que em caso de emergência, Portugal já tem reservas para 3 meses, aquilo que é pedido pela União Europeia e pela Agência Internacional de Energia. " É mais do que suficiente", considera.

Também o Governo já esclareceu que nesta altura as reservas estratégicas do País estão plenamente abastecidas.