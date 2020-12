Por TSF 04 Dezembro, 2020 • 12:49 Partilhar este artigo Facebook

A queda de uma árvore na linha F do Metro do Porto cortou a circulação junto à estação de Rio Tinto, em Gondomar.

No site do metro pode ler-se que a circulação está "interrompida entre as estações Baguim e Levada devido à queda de uma árvore".

A passagem da depressão Dora por Portugal está a provocar problemas sobretudo na região Norte do país. Até às 9h00, a Proteção Civil já tinha registado 44 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e neve.