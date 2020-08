Queda de um muro sobre habitação na Trofa faz três desalojados

Por Lusa/TSF 22 Agosto, 2020 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A queda de um muro no decorrer de uma operação de demolição de uma fábrica na Trofa deixou este sábado três pessoas desalojadas que receberão apoio da câmara local, disse à Lusa o vereador responsável pela Proteção Civil do concelho.

"A Câmara Municipal [da Trofa, no distrito do Porto] assegurou já uma solução para as próximas noites e num futuro próximo vai uma habitação social a esta família [um casal com um filho] que já estava sinalizada pelos serviços sociais, sendo que constatamos, no local, que ficou de facto sem condições de habitabilidade na casa que utilizava", disse o vereador da Proteção Civil da câmara da Trofa, Sérgio Araújo.

Na origem desta ocorrência está a queda de um muro sobre a cozinha de uma casa localizada na rua Luís de Camões, próxima do centro da Trofa.

A parede caiu durante a manhã de hoje, na sequência de uma operação de demolição de uma fábrica antiga, a Máquinas Pinheiro, quando apenas um dos três habitantes da casa estava em casa, tendo escapado ileso.

"Registaram-se danos patrimoniais apenas e felizmente, mas a situação está a ser toda acompanhada. A obra [de demolição] era do conhecimento da câmara e a empresa responsável está licenciada. É uma obra privada, sendo da responsabilidade da empresa garantir as questões de segurança", disse Sérgio Araújo.

O vereador avançou, no entanto, que a autarquia "vai procurar averiguar as causas da queda do muro, conversando com a empresa e ouvindo os técnicos para perceber o que levou a este desfecho".