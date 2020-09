Quedas de árvores e inundações. Proteção Civil registou 33 ocorrências durante a noite

© pixabay

Por Gabriela Batista com Sara Beatriz Monteiro 19 Setembro, 2020 • 11:24

A chuva e o vento deram tréguas, durante a noite de sexta-feira para sábado, pelo que as últimas horas foram menos complicadas para as autoridades que tiveram de lidar com as quedas de árvores e inundações provocadas pelas condições climatéricas adversas.

O comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Pedro Araújo, adianta à TSF que entre as 00h00 e as 08h00 deste sábado foram registadas apenas 33 ocorrências. Na sexta-feira tinham sido registadas 500 ocorrências que se prendiam, sobretudo, com "a queda de árvores, pequenas inundações domésticas e galgamentos costeiros".

O dia amanheceu mais tranquilo, mais continuará a ser de chuva: "Para as próximas horas mantém-se a previsão para aguaceiros, sobretudo na região norte e centro, pelo que as medidas de precaução associadas a estes eventos se mantêm."