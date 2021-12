Queijo da serra, pistacho, creme de ovos. O roteiro da rabanada, para comer todo o ano

Por Rute Fonseca 22 Dezembro, 2021 • 09:49 Partilhar este artigo Facebook

As propostas são muitas e diferentes, desde a rabanada com queijo da Serra, à que tem pistacho, bacon ou creme de ovos. O único critério para entrar neste roteiro é que o doce seja servido todo o ano.

Um tesouro que não pode limitar-se ao Natal: as palavras são de Tiago Lessa, um dos fundadores da confraria da Rabanada. "É um tesouro gastronómico português e pode ser consumido durante todo o ano. Com este roteiro queremos dar a conhecer espaços onde a rabanada possa ser consumida todo o ano." O roteiro dedicado a este doce inclui 15 restaurantes e cafés da cidade do Porto e quatro em Matosinhos, Maia, Vila Nova de Gaia e Póvoa de Varzim.

O primeiro roteiro centra-se no distrito do Porto e é atualizado de forma permanente. Há propostas para todos os gostos: rabanadas doces, salgadas, tradicionais e inovadoras. Tiago Lessa dá alguns exemplos. "A rabanada em massa de pizza no Bonifácio, em Leça da Palmeira; a rabanada do Mito, que frequentemente vai sendo alterada e as propostas vão sendo renovadas frequentemente. A da Esquina do Avesso, com tártaro e molho holandês; temos a referência da Póvoa de Varzim ou a do Sêmea, que é servida com gelado de queijo da Serra."

Tiago Lessa explica que o objetivo é alargar o roteiro da rabanada a todo o país.

Com o Natal à porta, Tiago Lessa sugere a rabanada da Adega de São Nicolau com vinho verde tinto e a do restaurante Mito, "porque estão sempre a inovar, e a última que provamos tinha pistacho, romã e mascarpone fumado...era bastante cativante".

A Confraria da Rabanada foi criada em 2019, a entronização está marcada para o dia 5 de fevereiro.