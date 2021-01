Queixas à Ordem dos Enfermeiros: pessoas de baixa ou em teletrabalho estarão a ser vacinadas

Ana Rita Cavaco, Bastonária da Ordem dos Enfermeiros © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

A Ordem dos Enfermeiros tem recebido várias queixas de que estarão a ser vacinadas nos hospitais e centros de saúde pessoas que não estão na linha da frente no combate à Covid-19, nomeadamente profissionais em teletrabalho ou de baixa prolongada.

"Recebemos de Penafiel, do Garcia de Orta, do Hospital de Santa Maria, do Hospital de São José, etc.Todas elas nós fizemos questão de encaminhar para que se possa perceber porque é que se está a optar por vacinar, por exemplo, pessoas que estão a fazer teletrabalho ou que estão de baixa há muito tempo e não tiveram contacto com doentes", adianta à TSF, a bastonária dos enfermeiros Ana Rita Cavaco.

A bastonária dos enfermeiros insiste ainda na importância de vacinar "os estudantes de enfermagem que estão a fazer ensino clínico e que estão em contacto direto com os doentes".

Ana Rita Cavaco revela que já deu conta destas preocupações ao Ministério da Saúde, "com conhecimento às entidades oficiais, para que se possa perceber porque é que a opção foi vacinar aquelas pessoas primeiro e não as outras".

