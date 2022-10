Queixas por violência doméstica disparam, o relato de um infetado com monkeypox e outros destaques TSF

Entre julho e setembro, houve 8887 queixas por violência doméstica © Leonel de Castro / Global Imagens

Por TSF 26 Outubro, 2022 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É o número mais elevado dos últimos quatro anos. Entre julho e setembro, houve 8887 queixas por violência doméstica, fazendo deste o trimestre com mais participações desde que há registo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, ou seja, desde o final de 2018. No total, desde o início do ano, chegaram à GNR e à PSP 23 mil 250 queixas.

João, nome fictício, teve varíola dos macacos. Reparou nas primeiras "borbulhinhas" num braço a uma quarta-feira. No dia seguinte, surgiram mais. Não lhe causaram qualquer alarme. "Parecia acne". O sinal de "alerta", conta à TSF, veio logo na manhã seguinte: quando acordou, tinha uma borbulha "num sítio que não era comum".

Com a segunda volta das eleições no Brasil à porta, o número de mensagens recebidas pela Agência Lupa para verificar se conteúdos são fake news multiplicou-se por seis em apenas três meses. O coordenador de jornalismo desta que é uma das agências de fact checking mais antigas do Brasil, em declarações à TSF, não tem dúvidas em apontar o dedo à extrema-direita e revela que a maior mentira que circula é mesmo a de uma eventual fraude eleitoral.

Por cá, o Tribunal de Castelo Branco condenou esta quarta-feira a 25 anos de prisão, pena máxima, o engenheiro eletrotécnico acusado de 16 crimes de incêndio florestal, um dos quais agravado, ocorridos entre 2017 e 2020 na região Centro.

A Direção-Geral do Património (DGPC) classifica-a como "uma das raras espadas régias encontradas na Europa". A espada de D. Dinis (1261-1325), encontrada na sequência da intervenção de conservação e restauro do túmulo do rei iniciada em 2017, ainda tem muito para contar. Foi agora retirada do seu túmulo no Mosteiro de Odivelas. Veja as fotografias.

Vão ser dois dias de discussão, antes da votação na generalidade, marcada para quinta-feira à tarde. Sem incertezas quanto à aprovação, com o voto da maioria do PS, sobram dúvidas sobre os cenários do Orçamento do Estado e a abertura para o diálogo com a oposição.