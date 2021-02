Quem contactou com um caso positivo de Covid vai fazer um ou dois testes

No caso dos contactos avaliados como sendo de baixo risco, o teste só deve ser feito uma vez © Carlos Alberto/Global Imagens

Os contactos de alto risco com uma pessoa diagnosticada com Covid-19 vão ter de fazer dois testes para ter a certeza se ficaram ou não infetados com SARS-CoV-2.

O primeiro teste deve ser feito no momento da identificação desse contacto até ao quinto dia após a data da última exposição ao caso confirmado, dentro do período de transmissibilidade do mesmo.

Quanto ao segundo teste, este deve ser feito ao décimo dia após a última exposição de alto risco se a pessoa - que tem de continuar sempre em isolamento profilático durante 14 dias - permanece sem sintomas.

No caso dos contactos avaliados como sendo de baixo risco, o teste só deve ser feito uma vez: apenas no momento da identificação do contacto.

As novas regras estão na norma agora atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e cujas linhas gerais já tinham sido anunciadas pela Ministra da Saúde, Marta Temido - faltava conhecer os pormenores da operacionalização do alargamento dos testes a todos os contactos de um infetado com o coronavírus.

A norma define um contacto de alto risco alguém que teve um contacto cara a cara com um caso confirmado de infeção pelo SARS-CoV-2 a uma distância inferior a 1 metro ou durante mais de 15 minutos a uma distância inferior a 2 metros de forma sequencial ou cumulativa ao longo de 24 horas.

São ainda de alto risco, entre outros, os contactos em ambiente fechado com um caso confirmado de infeção, por exemplo por viverem na mesma casa, em salas de reuniões, salas de espera ou salas de aula durante 15 minutos ou mais, incluindo viagem em veículo fechado, bem como um contacto identificado pela aplicação móvel STAYAWAY COVID.

Pelo contrário, os contactos de baixo risco são todos aqueles que não se enquadra em situações como as anteriores, não precisando de ficar em isolamento durante 14 dias - ao contrário dos de alto risco -, devendo automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com a Covid-19, bem como "limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao indispensável", por exemplo para ir ao trabalho ou para a escola.

