DGS pede esforço final. "Quem está doente não pode nem ir para a casa ao lado"

Graça Freitas aproveitou a conferência de imprensa desta sexta-feira para alertar que quem está infetado pelo novo coronavírus continue a respeitar o isolamento obrigatório. A diretora-geral da saúde foi taxativa: quem tem Covid-19 não pode sair, seja durante os feriados, seja dentro da área da residência ou para fora dela. "Tem de ficar isolado. É o nosso apelo hoje."

"Não devem trabalhar, não devem conviver e os seus filhos não devem ir à escola." Graça Freitas apelou para que as pessoas com Covid-19 - com ou sem sintomas - não vão a locais públicos, para evitar a transmissão.

Já quem não tenha recebido um diagnóstico com o novo coronavírus deve, nos feriados que se aproximam, evitar convívios com pessoas com quem não reside. A DGS também pediu que, durante os feriados, as pessoas se desloquem preferencialmente em viatura própria.

"Serão férias diferentes"

A Diretora-Geral da Saúde avisou ainda que as pessoas devem manter a distância social de quem não faz parte do seu agregado familiar, mesmo durante as férias. O agregado familiar pode manter-se próximo, mas familiares de residências diferentes, bem como amigos, devem manter as medidas de distanciamento, uso de máscara e evitar partilhar objetos, como talheres e toalhas.

"O apelo tem que ver com a perceção que temos da flutuação da preocupação das pessoas relativamente aos contágios." Graça Freitas admite que já houve uma fase de mais medo e uma ideia de risco diferente. Através de estudos feitos pela academia, a DGS tem a perceção de que as pessoas perderam parte do medo que tinham.

Lisboa volta a registar maior número de contágios

Dos novos casos de infeção, 336 casos foram detetados em Lisboa e Vale do Tejo (89%).

Graça Freitas caracteriza o estado da infeção nessa região como estável mas com números de incidência elevados em relação ao resto do país. Lacerda Sales remete decisões quanto a esta zona para o próximo Conselho de Ministros e para a próxima reunião no Infarmed.

Milhares de testes nessa região têm o objetivo de sinalizar casos positivos que estejam assintomáticos para que sejam isolados da vida normal em sociedade.

