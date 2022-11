Quem estuda a raspadinha? Prometido estudo nunca chegou a sair do papel

A Raspadinha do Património avançou a 18 de maio de 2021 © Miguel Pereira/Global Imagens

A polémica é da idade da lotaria instantânea, tanto pelo facto de atrair sobretudo apostadores de menos recursos e mais idade como pelo potencial de gerar adição a quem raspa à procura do prémio. E isto sabemo-lo porque uma entidade pública, o SICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, o estudou e deu conta dos resultados no ano passado.

Logo em março de 2021, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social veio a terreiro dar o alerta: "O Governo deveria reponderar o lançamento de uma nova lotaria instantânea, que está prevista no Orçamento do Estado. (...) Se eu tivesse responsabilidades governativas esperaria, no mínimo, pelo estudo que o CES vai promover".

O Governo não esperou e, pela mão de Graça Fonseca, a Raspadinha do Património, cujas receitas reverteriam para o Fundo de Salvaguarda Cultura, avançou mesmo a 18 de maio de 2021.

Ouça a conversa com o presidente do Conselho Económico e Social 00:00 00:00

Foi a mesma data em que Francisco Assis voltou à carga, agora com numa apresentação pública do estudo "Quem paga a Raspadinha?". Um estudo entregue ao psiquiatra Pedro Morgado e ao economista Luís Aguiar-Conraria, ambos da Universidade do Minho. Um estudo complexo em três fases, foi descrito na altura, que passaria até pela realização de testes neurológicos aos apostadores.

A 9 de novembro de 2022 ainda não havia estudo, mas o ministro da Cultura que se seguiu, Pedro Adão e Silva, deu o golpe de misericórdia na cartolina. O argumento foi que "está a decorrer uma reflexão no contexto do Conselho Económico e Social sobre o impacto social do vício daquele tipo de jogos de sorte, e por isso a Lotaria do Património não terá continuidade".

Esta segunda-feira, ouvido pela TSF, Francisco Assis aplaude. "Só tenho que manifestar a minha satisfação e dar os parabéns ao ministro da cultura por ter optado por este caminho".

Mas o presidente do CES lembra que há ainda um "mas".

"O problema é esse tipo de jogo", insiste Francisco Assis. "Não querendo antecipar as conclusões do estudo que estamos a fazer com a Universidade do Minho, estou convencido que ajudará a compreender a necessidade de ter outra atitude para esse tipo de jogo particularmente aditivo". Um estudo que, promete Assis, terá as conclusões da primeira parte prontas a divulgar no início do ano que vem.

Um dos coordenadores anunciados do estudo, o psiquiatra Pedro Morgado afirma não ter grandes esclarecimentos a dar sobre o assunto, a não ser que "está em processo de contratação pública".

Outro coordenador anunciado, o economista Luís Aguiar-Conraria, vai um pouco mais longe e diz-nos "que é um processo burocrático, a Universidade do Minho está a preparar consultas para adjudicar a primeira parte do estudo". Trata-se de um inquérito telefónico para perceber a percentagem de apostadores na raspadinha.

De concreto, até agora, a polémica deixa por isso uma receita líquida de "7 100 650 euros que revertem para o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural", esclareceu à TSF a Direção Geral do Património Cultural.