Unidades hospitalares estão sobrecarregadas com casos de Covid-19 © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Paula Dias com Rita Carvalho Pereira 29 Janeiro, 2021 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jaime Nina, infecciologista do Hospital Egas Moniz, reconhece que o confinamento até março tem custos sociais e económicos, mas defende que é um forte contributo para diminuir a escalada dos números da Covid-19.

Em declarações à TSF, o médico sublinha, no entanto, que há outras medidas que precisam de ser tomadas.

"O confinamento é a medida de último recurso. Quando tudo falha, é aquilo que pode parar uma epidemia. O objetivo é ter o vírus sob controlo - que, neste momento, não está", repara. "Por muito desagradável que seja, penso que não há, para já, outra medida [suficientemente eficaz]."

Na opinião de Jaime Nina, o confinamento é a única medida que pode controlar o vírus, neste momento 00:00 00:00

Jaime Nina diz ser muito "crítico" do facto de não terem sido adotadas outras medidas mais cedo. "Portugal teve quatro meses "de férias" - junho, julho, agosto e setembro -, em que podiam ter sido feitas muitas coisas que não foram", condena.

O infecciologista Jaime Nina tece críticas à ação do Governo © Direitos Reservados

Citando Benjamin Franklin, o infecciologista afirma que "quem falha em preparar-se, está a preparar-se para falhar". "Foi o que fizemos. Podia ter sido feito um reforço dos meios humanos de rastreio de casos, que não está a ser feito - e isso é a base das bases, é o sítio onde se começa para controlar uma epidemia - porque não há gente", critica.

Neste caso, Jaime Nina considera que os alunos dos últimos anos de Medicina e Enfermagem deviam ser envolvidos no esforço.

O infecciologista é também da opinião de que Portugal devia ter seguido o exemplo de outros países.

"Podia e devia ter sido feito - e até agora não foi - o rastreio de [pessoas] vulneráveis. Em Singapura, por exemplo, todas as pessoas que trabalham em lares de terceira idade e todo o pessoal de saúde está a fazer testes dia sim, dia não", comenta. "O vírus não entra pelas janelas a voar, o vírus não vai por baixo das portas, ele não tem patinhas nem asas, o vírus entra dentro das pessoas."

O especialista considera que P>ortugal devia ter rastreado intensivamente a população mais vulnerável 00:00 00:00

O médico assegura que Portugal tinha capacidade para fazer "testes de pesquisa de antigénio" com tal frequência. "Em 10 a 15 minutos tem-se o resultado e é muito fácil e muito simples de fazer, inclusive, pode ser feito na saliva. Não é tão fiel como o PCR, é verdade, mas, numa situação pandémica, não se pode estar com preciosismos, é usar as armas que temos", admite.

Jaime Nina alerta, por último, para a situação nos transportes públicos, defendendo que é preciso mudar os sistemas de ventilação.

"Os transportes públicos são um dos cancros da transmissão em Portugal", declara.

O infecciologista quer mudanças nos transportes públicos em Portugal 00:00 00:00

"Os únicos veículos de transportes públicos que têm ventilação anti-infecciosa são os aviões - e não é mérito nosso, é porque a legislação internacional [o dita]. Porque não se põe ventilação anti-infecciosa nos autocarros, nas carruagens de comboio, nas carruagens de metro?", questiona. "Não era difícil. Demora algum tempo, é preciso mão-de-obra, mas, seguramente, tinha um impacto enorme na transmissão", conclui.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19