Quem quer ir à Baixa pode seguir, quem quer passar pela Baixa tem de escolher outro caminho

Por Rui Cid com Carolina Rico 26 Abril, 2023 • 10:14

O trânsito está condicionado a partir desta quarta-feira e por tempo indeterminado na zona ribeirinha e Baixa de Lisboa. O plano, defende o vereador da Câmara Municipal de Lisboa responsável pelo pelouro mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, é "criar melhores condições de circulação rodoviária" na capital.

Em declarações à TSF, Anacoreta Correia destaca que "não é necessário alarme" face aos constrangimentos de trânsito.

"Não estamos a anunciar obras, estamos a dizer que temos um plano para melhorar a mobilidade na cidade de Lisboa" 00:00 00:00

"As obras já estavam a acontecer em Lisboa e as pessoas já sentiam que o trânsito estava muito mau. O que nós esperamos é que, com a implementação deste plano, o trânsito possa melhorar pelo menos um bocadinho. Estamos a tentar melhorar as condições de circulação e não a condicionar a no sentido de criar obstáculos a essa circulação."

Na zona ribeirinha e Avenida 24 de Julho, entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, será proibido o trânsito em geral, em ambos os sentidos, e o acesso só será possível a moradores e trabalhadores.

Filipe Anacoreta Correia explica que "o objetivo é criar melhores condições de tráfego quem se destina à Baixa, a quem tem como como destino final a Baixa". Por outro lado, quem quer apenas atravessar a zona para chegar a outro local não o poderá fazer.

"Todos aqueles que se destinam à Baixa, todos aqueles que vivem na Baixa, ou que trabalham aí ou que vão aí por razões de comércio, todas essas pessoas continuam a estar autorizadas a dirigir-se à Baixa", assegura o vereador.

Deslocações para a Baixa não serão permitidas a quem está só de passagem 00:00 00:00

Na zona da Baixa propriamente dita, os veículos com mais de 3,5 toneladas só poderão circular durante a noite, entre as 20h00 e as 08h00, incluindo viaturas de abastecimento ao comércio da zona, com exceção para os veículos de transporte público, como os autocarros da Carris.

Uma medida essencial, defende Filipe Anacoreta Correia, para "proteger" o património da cidade.

Baixa tem ruas de particular "fragilidade" 00:00 00:00

Para acomodar as novas regras, "todo o processo de abastecimento da Baixa vai ter que ser repensado", admite o vereador responsável pela mobilidade, e a solução pode passar por viaturas "mais leves" para carregar mercadoria para as lojas.

"Este é um processo dinâmico, também vamos melhorando algumas das soluções aqui e ali", ressalva Anacoreta Correia, garantindo total "disponibilidade para o diálogo".