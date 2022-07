Falta de mão de obra no turismo: "Quem tem um sorriso e duas mãozinhas para levar pratos" já serve

© Gerardo Santos/Global Imagens

Num hotel de Faro, os trabalhadores da receção que atendem os clientes são todos jovens.

Para este verão, esta unidade hoteleira precisa de mais 15 a 20 trabalhadores para funcionar em pleno. E não encontra. Se, em anos anteriores, a falta de mão de obra no setor já era sentida, este ano a diretora-geral do hotel considera que o problema está a adquirir uma dimensão nunca vista. "Antes tínhamos candidatos e fazíamos a triagem, mas neste momento nem nos chegam candidatos", lamenta Sofia Hipólito. A diretora hoteleira considera que a falta de mão-de-obra está a colocar em causa o funcionamento pleno da sua unidade. "Temos uma lacuna imensa de staff e inclusive há serviços que já não disponibilizamos ao cliente por não termos quem os possa fazer", adianta. Por isso, além das massagens no spa, que já não se realizam no hotel, há festas de batizados e casamentos que estão a recusar, restrições nos horários do restaurante e do bar e no transporte dos clientes para a praia.

Também num restaurante em Vilamoura, quem encontramos a atender à mesa os turistas e atrás do balcão são sobretudo jovens. Este restaurante/bar situado à beira mar ainda necessita de mais oito pessoas para funcionar em pleno. O gerente tenciona admitir jovens que terminaram há pouco tempo as aulas. Por isso, apesar de ter um grupo de trabalhadores fixo durante todo o ano, e com formação, muitos dos funcionários de verão não têm qualificações. "Isto é geral, não só na área de hotelaria e restauração, mas também noutros setores, de logística, de transporte, fornecedores com quem trabalhamos queixam-se do mesmo", explica o gerente. António Pinto queixa-se sobretudo da falta de mão de obra qualificada. "Conseguimos contratar jovens que terminam agora o ensino, mas não têm formação", lamenta.

Sofia Hipólito afirma que, também em desespero de causa, no hotel já dão emprego a quem não tem qualificações para os cargos. Sobretudo na área da restauração, "desde que tenha um sorriso e duas mãozinhas para levar pratos, já serve, o que até agora era impensável", diz. Segundo a diretora hoteleira, as próprias empresas de trabalho temporário não têm ninguém. "Chegam ao ponto de nos oferecer pedreiros para um lugar de empregado de mesa de 1.ª categoria!", lamenta.

Neste verão de 2022, em que a retoma do turismo se sente em pleno, com a situação que se está a viver, quem trabalha no setor receia que o serviço perca qualidade e que a imagem do país possa sair prejudicada.

Patrões queixam-se de burocracias que emperram a deslocação de trabalhadores estrangeiros

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), para apontar a falta de trabalhadores no setor do turismo, dá um exemplo recente. "Fomos tentar fazer entrevistas com a colaboração do próprio Instituto de Emprego e não resultou em mais de sete a oito pessoas para trabalhar", assegura. Os hoteleiros garantem que estão a pagar "muito mais" do que em anos anteriores, mas mesmo assim não conseguem funcionários. Alvitram que, eventualmente, depois da pandemia, as pessoas não queiram sujeitar-se a trabalhar num setor que funciona por turnos e aos fins de semana.

Hélder Martins lamenta também que não tenha sido ainda possível trazer trabalhadores estrangeiros que estariam interessados em trabalhar em Portugal. A AHETA, a convite da Entidade Regional de Turismo e da Organização Internacional das Migrações, vai integrar uma delegação que se desloca a Marrocos na próxima semana, e na seguinte a Cabo Verde. "Para reunir com as embaixadas, com as entidades consulares nacionais e estrangeiras para tentar a vinda de mão de obra", explica. Segundo Hélder Martins, muitos desses trabalhadores são qualificados mas "esbarram na burocracia para conseguir um visto". "Sabemos de hotéis que, desde janeiro ou fevereiro, tentam trazer trabalhadores e não conseguem", adianta. Lembra que "o Governo disse que tinha que haver uma via verde, mas ela tem que sair do papel e estar no terreno, senão não conseguimos trabalhar", lamenta. "Este ano vamos ter que fechar quartos e restaurantes porque há unidades hoteleiras que não têm equipas", garante.

Sindicato de hotelaria fala em situações de "quase escravatura"

O Sindicato de Hotelaria e Turismo do Algarve tem opinião contrária. Considera que "o Governo está a dar a mão aos patrões" para que eles possam trazer mão de obra de outros países e pagar salários ainda mais baixos, "em vez de tomar medidas para dinamizar a contratação coletiva".

O dirigente sindical Tiago Jacinto lembra que durante a pandemia os hotéis, restaurantes e bares despediram milhares de trabalhadores que agora não querem regressar ao setor, por estarem a trabalhar noutras profissões ou terem emigrado. De acordo com o sindicato, os ordenados pagos são também insuficientes. "As pessoas não querem estar sujeitas a condições próximas da escravatura, a trabalharem horas a fio, sem tempo para acompanhar os seus filhos" e com salários baixos. O sindicalista lembra que "há pessoas que estão há 20, 30 anos sem progressão na carreira" e sem evolução nos seus salários.