Quem vive em Lisboa vai poder fazer testes à Covid-19 sem pagar

19 Março, 2021

O município de Lisboa começa no final da próxima semana uma campanha de testagem "gratuita e universal", avança o jornal Público. Trata-se do maior processo de testagem a nível nacional e vai ser apresentado esta sexta-feira pelo presidente da câmara Fernando Medina.

Cada munícipe vai poder fazer dois testes gratuitos por mês. São testes rápidos de antigénio para quem vive nas freguesias que registem mais de 120 casos por 100 mil habitantes numa incidência cumulativa a 14 dias.

O jornal Público revela que a autarquia pretende monitorizar o desconfinamento gradual e evitar o aumento dos contágios.

A testagem em massa é feita em parceria com a Associação Nacional de Farmácias e os testes são recolhidos nas várias farmácias da cidade, com os resultados a serem inseridos automaticamente no SINAVE (sistema nacional de vigilância epidemiológica).

Das 24 freguesias de Lisboa, nove vão estar já envolvidas no arranque do plano de testagem, que abrangem cerca de 200 mil pessoas quase metade da população do concelho.