'Queria Ser Escultor', 90 anos de Siza Vieira

Álvaro Siza Vieira

Para assinalar os 90 anos de Siza Vieira, a Cooperativa Árvore, no Porto, inaugura esta quinta-feira a exposição "Queria ser escultor". Uma paixão que o arquiteto nunca escondeu e nunca abandonou.

"O arquiteto Álvaro Siza diz que nunca foi para escultor, porque na família, sobretudo o pai, achava que ser escultor era uma coisa leviana. Ele acabou por inscrever-se na Escola de Belas Artes, no Porto, atualmente Faculdade de Arquitetura, conseguiu entrar e apaixonou-se pela arquitetura. Mas nunca deixou de colorir ou pintar e nunca deixou de fazer esculturas", contou à TSF o arquiteto Carlos Castanheira.

Carlos Castanheira tem vários trabalhos em conjunto com Siza Vieira e é comissário desta exposição na Cooperativa Árvore, que reúne cinco esculturas em madeira.

"A mais antiga é o renascer de um instrumento utilitário, a maneira como ele coloca parece um ratinho a cair de um pedestal, o próprio pedestal já é uma escultura em si. São quase todas figuras humanas, as outras quatro esculturas estão em várias posições, um homem deitado, um homem de joelhos, etc.", disse.

Os esquissos também estão expostos, "onde se percebe realmente a evolução" do processo de criação.

"Muitas vezes acontece que mesmo o primeiro esquisso tem várias variantes e depois volta tudo ao primeiro esquisso. Ele usa muitas vezes a dúvida para afirmar a ideia, que às vezes é a primeira", sublinhou Carlos Castanheira.

Siza Vieira e Carlos Castanheira venceram por duas vezes - em 2021 e em 2015 - o Prémio Archdaily, na China.

"Trabalhar com o arquiteto Siza Vieira é como jogar xadrez a dois, só que ele joga sempre com as brancas. Portanto, é ele que faz o primeiro movimento. É sempre uma grande surpresa, porque o que vai naquela cabeça, o que exportado cá para fora através das mãos é realmente surpreendente. Ao fim de tantos anos continua a surpreender", afirmou o comissário da exposição.

O arquiteto Siza Viera celebra 90 anos no próximo domingo. A exposição "Queria ser escultor" pode ser ser visitada de segunda a sábado, na Cooperativa Árvore, no Porto, que assinala 60 anos.