Quinhentos e vinte anos da Misericórdia de Barcelos

O sinal das comemorações dos quinhentos e vinte anos da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos foi dado pelas obras de restauro e conservação, na Igreja da Misericórdia. Está situada a meio do edifício, que acolheu durante séculos o hospital da cidade do Cávado, e, em cima do Campo da República, terreiro onde se faz, desde o séc. XIII, uma das maiores feiras do país.

De porte discreto, este templo foi construído no séc. XVI pela extinta ordem Terceira de São Francisco.

Declarada património de interesse público, a igreja, que assiste à despedida de muitos dos utentes do hospital, evidenciava, há muito, a acentuada degradação no seu interior. Para tanto, foi renovada toda a telha e barro existente, deixando um telhado capaz de desafiar intempéries. Na capela-mor, as paredes foram pintadas. No retábulo-mor realizaram-se trabalhos de conservação e restauro. Alguns quadros voltaram à sua expressão original, depois de escondidos por pinturas invasivas. De nave única, a igreja viu intervencionados dois altares, o púlpito e a capela de Santo António. O soalho foi também alvo de raspagem e envernizamento.

As obras realizadas nesta igreja de feição barroca devem-se ao dinamismo do atual provedor, Nuno Reis, e da sua equipa.