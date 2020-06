Quinze concelhos de seis distritos em risco máximo de incêndio

A subida das temperaturas deve-se a uma massa de calor oriunda do norte de África © Lusa

Quinze concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Guarda e Bragança apresentam esta terça-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo de incêndio estão os concelhos de Tavira, Alcoutim, Castro Marim (Faro), Nisa, Gavião (Portalegre), Vila Velha de Ródão, Penamacor, Proença-a-Nova (Castelo Branco), Sardoal, Mação (Santarém), Sabugal (Guarda), Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Mogadouro e Alfândega da Fé (Bragança).

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Viseu, Vila Real e Bragança.

Segundo o IPMA, pelo menos até ao fim de semana vai manter-se o risco de incêndio muito elevado em vários concelhos do continente por causa das temperaturas altas.

Este risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente esperado para os próximos dias, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja até às 18h00 desta terça-feira.

A subida das temperaturas deve-se a uma massa de calor oriunda do norte de África, que vai afetar a Península Ibérica no início desta semana.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na segunda-feira para um aumento do índice do risco de incêndio na sequência da subida da temperatura máxima e da intensificação do vento até quarta-feira.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada.

Está também previsto vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde, temporariamente moderado a forte do quadrante norte ocidental durante a tarde, em especial na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Carvoeiro e pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Leiria) e os 25 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (no Porto e em Aveiro) e os 39 (em Évora e Beja).