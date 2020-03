Quinze idosos em isolamento e um com Covid-19 no Asilo S. José, em Braga

© Joseph Prezioso/AFP

Depois de se ter confirmado um caso positivo de um utente do Asilo São José, em Braga, outros 15 idosos têm febre e estão em isolamento dentro da própria instituição, enquanto aguardam os resultados das análises à Covid-19.

Em declarações à TSF a Irmã Maria Luísa, diretora técnica, explica que estão a seguir as orientações da Direção-Geral da Saúde, os idosos em isolamento não estão sozinhos.

"Temos quartos e os isolamentos não significa estar uma pessoa só. Estão duas ou três pessoas com os mesmos sintomas, os quartos têm casa de banho privada e todas as condições. Usamos equipamentos de proteção individual adequado para esta situação e aguardamos. Hoje ou amanhã estará cá um laboratório para fazer um rastreio a todos os utentes e funcionários", afirma.

A diretora técnica do Asilo São José confirma que um dos utentes do lar é um caso positivo da Covid-19, e desde o dia oito de março que está internado. Trata-se de um homem que teve de ser hospitalizado, com febre, depois de fazer hemodiálise no hospital de Braga.

"Este senhor tem uma ferida crónica e costuma fazer febre porque está infetado e tem que fazer um tratamento específico, pensado que fosse isso enviamos o senhor para o hospital. Depois lá, após oito a nove dias de internamento entenderam fazer a análise ao Covid 19 e deu positivo. Este senhor continua internado. Não sabemos... daí a saúde pública estar a dar-nos as indicações necessárias. Quando me ligaram do hospital a dizer o resultado explicaram que há 99,9% de probabilidades de ter adquirido a infeção no hospital", adianta a diretora técnica da instituição.

O Asilo São José, em Braga, tem 106 utentes, os 68 funcionários continuam todos a trabalhar, mas por turnos. A Irmã Maria Luísa diz que não sabe durante quanto tempo esta situação é sustentável. Entre hoje e amanhã é conhecido o resultados do teste realizado aos 15 idosos que têm febre há vários dias.