Racismo e xenofobia na PSP e GNR, diploma polémico enviado para o Constitucional e outros destaques TSF

A PSP vai participar às autoridades judiciais os indícios das notícias que referem a publicação, por agentes das forças de segurança, de mensagens nas redes sociais com conteúdo discriminatório e que incitam ao ódio.

Também a GNR apelou à denúncia de casos de discriminação e xenofobia detetados entre os seus elementos e garante que tem desenvolvido diversas ações para combater o problema.

Os polícias envolvidos neste caso não são representativos das forças de segurança, garante o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia. Em declarações à TSF, Paulo Santos diz que este tipo de comportamentos deve ser punido, mas lembra que este "é um problema estrutural da sociedade portuguesa, não é um problema exclusivo da PSP".

O Partido Comunista destaca apela a uma investigação "célere" do Ministério da Administração Interna e que "sejam adotadas medidas no plano da seleção, formação e enquadramento operacional" das forças de autoridade.

O Presidente da República decidiu enviar para o Tribunal Constitucional o diploma para retirar os gabinetes nacionais da Interpol e Europol da esfera da Polícia Judiciária, justificando a decisão com o facto de se tratar de uma "matéria relativa a direitos fundamentais, que causou a divisão a meio do Parlamento, por razões políticas e constitucionais".

A Polícia Judiciária está a investigar uma ameaça enviada a Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República recebeu em Belém uma carta anónima que continha uma bala e uma exigência para transferência de um milhão de euros.

Os trabalhadores da CP cumprem no dia 30 uma greve de 24 horas, em conjunto com os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, reivindicando um prémio financeiro para mitigar os efeitos da inflação e o cumprimento do Acordo de Empresa.

Portugal enfrenta esta quinta-feira a Nigéria, naquele que será o único desafio de preparação com vista ao Mundial 2022 de futebol, no Qatar, e não contará com o capitão Cristiano Ronaldo, que recupera de uma indisposição gástrica.