Radioterapia em risco no IPO de Lisboa, Telma Monteiro eliminada e outros destaques TSF

O atraso nas autorizações para a contratação de profissionais de saúde para o IPO de Lisboa marca a manhã TSF. O Instituto alerta que este atraso pode vir a colocar em risco os tratamentos de radioterapia.

Os partidos mais à esquerda, o PCP e BE, lamentam a situação e pedem celeridade no processo de contratação ao Governo. À TSF, fonte oficial do ministério das Finanças explicou que a autorização para contratações já tinha sido feito no início do mês, mas, no entanto, só chegou esta segunda-feira ao IPO, depois do atraso ter sido noticiado pela TSF.

No desporto, destaque para a saída precoce da portuguesa Telma Monteiro dos Jogos Olímpicos. A judoca foi eliminada esta segunda-feira nos -57 kg de Tóquio 2020 e admitiu estar "muito triste" com a derrota na segunda ronda, porque queria "avançar mais", mas sente que deu "tudo o que tinha" para seguir em frente.

E a pandemia continua a marcar os Jogos Olímpicos. O Comité Olímpico Internacional informou esta segunda-feira que os medalhados poderão retirar a máscara para fotografias, mas só apenas durante 30 segundos.

Na política nacional, a TSF falou com António Capucho, que está de regresso à vida ativa dentro do PSD. O ex-ministro revela os motivos que o levaram a aceitar o convite para ser candidato à Assembleia Municipal de Sintra.

Com as autárquicas no horizonte, há um alerta do ex-vereador dos direitos sociais da Câmara de Lisboa. João Carlos Afonso pede soluções para os sem-abrigo.