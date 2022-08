Temporal nos Açores. Raio atinge casa e faz 11 feridos em Vila Nova

© Gonçalo Villaverde / Global Imagens (arquivo)

Por TSF 07 Agosto, 2022 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mau tempo nos Açores causou 11 feridos, quatro deles em estado grave, confirmou a TSF junto dos bombeiros.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), cinco dos feridos foram encaminhados para o Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, a mais afetada, e seis para o Centro de Saúde da Praia da Vitória.

O incidente aconteceu quando um raio atingiu uma moradia na freguesia da Vila Nova, na ilha Terceira, quando as vítimas festejavam um aniversário de família.

O SRPCBA alertou ainda para a emissão de aviso laranja para a possibilidade de ocorrência de chuva "por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada".

O aviso laranja, em vigor, termina às 09h00, devendo então baixar para amarelo, até às 12h00.

O alerta do SRPCBA surge na sequência dos avisos feitos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido ao mau tempo no arquipélago.