Ramalho Eanes e outras personalidades pedem libertação de sacerdote jesuíta na Índia

O padre Stan Swamy dedicou dezenas de anos à defesa dos mais excluídos da sociedade indiana © DR

Ramalho Eanes, Marisa Matias, Adolfo Mesquita Nunes e Nuno Melo são algumas das personalidades que assinaram uma carta aberta ao embaixador da Índia em Portugal, Manish Chauhan, a pedir a libertação imediata do sacerdote jesuíta Stan Swamy, de 83 anos, que está preso desde 8 de outubro de 2020, acusado de terrorismo.

"Manifestamos a nossa apreensão e profunda preocupação pela violação dos direitos humanos, nomeadamente no tratamento dado ao sacerdote da Companhia de Jesus P. Stan Swamy e a outros ativistas, no estado Jharkhand da União Indiana. O P. Stan tem 83 anos, é defensor dos direitos humanos e trabalha há 50 anos em favor dos mais pobres e marginalizados da Índia, especialmente do povo indígena dos Adivasis", pode ler-se na carta aberta, que será publicada na íntegra no Diário de Notícias, terça-feira.

No documento, assinado por mais de 40 personalidades de diversas áreas, destaca-se que o sacerdote lutou, durante cinco décadas, pelos mais pobres e marginalizados na Índia e já negou as "falsas acusações" de que é alvo.

"O jesuíta acredita que o Estado indiano o está a perseguir devido à sua oposição a algumas políticas governamentais e à sua luta pelos direitos dos Adivasis. O seu trabalho, em consonância com os valores da Constituição indiana, tem incluído a documentação do abuso de poder cometido contra os jovens indígenas e contra muitos dos que têm sido detidos por defenderem os seus direitos", afirma-se na carta.

Os jesuítas em Portugal alertam que, além da idade avançada, o sacerdote sofre de Parkinson e tem uma saúde frágil.

"Na prisão tem sido difícil assegurar-lhe as condições mínimas de dignidade, tendo sido forçado a dormir no chão durante vários dias e, só depois de vários protestos, foi possível dar-lhe um copo com palhinha, de que necessita para beber água autonomamente", acrescenta o documento.