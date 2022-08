Reaberta ao trânsito Estrada Nacional 213 que liga Valpaços a Mirandela

Vila Real é o distrito que concentra mais meios no combate aos incêndios © Rui Oliveira/Global Imagens (arquivo)

A Estrada Nacional (EN) 213 que liga Valpaços a Mirandela, cortada devido à reativação de um incêndio em Valverde, distrito de Vila Real, foi reaberta à circulação pelas 23h15 de quarta-feira, disse esta quinta-feira fonte da GNR.

A circulação na 213, que liga o concelho de Valpaços a Mirandela, foi cortada ao final da tarde de quarta-feira, tinha indicado anteriormente à Lusa fonte da GNR.

O fogo, que deflagrou na terça-feira em Valpaços, no distrito de Vila Real, sofreu na quarta-feira à tarde uma reativação no "mesmo local e mesma linha de incêndio", disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 08h15, o fogo mobilizava 154 operacionais e 47 meios terrestres, de acordo com o site da ANEPC.

O distrito de Vila Real é o distrito que concentra mais meios no combate aos incêndios. De acordo com a página da ANEPC, pelas 8h15 estavam empenhados 622 operacionais, auxiliados por 122 viaturas, distribuídos pelas sete ocorrências do distrito. Destes, 508 encontram-se em trabalhos de consolidação nos fogos de Samardã e em Valverde, incêndios que já se encontram em resolução, e em Valpaços, uma ocorrência que se encontra ainda em curso.