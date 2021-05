Reaberta estrada nacional em Arcos de Valdevez após acidente com autocarro escolar

© Pixabay

Por Lusa 04 Maio, 2021 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 202 em Cabana Maior, Arcos de Valdevez, cortada esta terça-feira nos dois sentidos desde as 08h21 devido a uma colisão com um autocarro escolar, foi retomada às 12h00, disse fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "a reabertura da EN 202 ocorreu após a conclusão de todos os trabalhos de remoção dos veículos e limpeza da via".

O alerta para a colisão que envolveu um autocarro de transporte escolar e duas viaturas ligeiras, provocando oito feridos ligeiros, foi dado às 07h54.

Contactada pela Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que seis dos oito feridos ligeiros são crianças.

A fonte do CDOS de Viana do Castelo adiantou que "quatro das vítimas foram transportadas para o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima, e outras quatro para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".

"As seis crianças feridas no acidente têm idades entre os 11 e os 13 anos", acrescentou.

A vereadora da Câmara de Arcos de Valdevez com o pelouro da Educação, Emília Cerdeira, sublinhou "tratar-se de uma carreira de serviço público, não contratado pela Câmara, que transportava maioritariamente crianças que se dirigiam para a escola".

Emília Cerqueira, que cerca das 11:10 ainda se encontrava no local do acidente, explicou que "a GNR está a investigar as circunstâncias em que se deu a colisão", que envolveu um autocarro da transportadora AVIC, com sede em Viana do Castelo.

"Dá a entender que o condutor do carro que vinha no sentido contrário ficou encadeado pelo sol e entrou na faixa de rodagem oposta, embatendo no autocarro", especificou.

Segundo Emília Cerdeira, "os passageiros que seguiam no autocarro referiram que o condutor vinha devagar, mas com a colisão alguns acabaram por embater nos bancos da frente, sofrendo ferimentos ligeiros".

"Algumas crianças foram para casa porque os pais as vieram buscar, outras foram para a escola", disse.

Também o presidente da Junta de Freguesia de Cabana Maior, Joaquim Campos, especificou que o autocarro "transportava cerca de 30 crianças de várias freguesias (Soajo e Gavieira) que iam para o centro escolar no centro da vila de Arcos de Valdevez".

Segundo o autarca, que se deslocou ao local do acidente, "as crianças sofreram ferimentos ligeiros, mas estavam muito assustadas".

"Algumas bateram com a cara, sem gravidade, estavam sobretudo em pânico", disse.

O autarca adiantou que "um dos dois adultos feridos é o condutor da viatura que colidiu com o autocarro".

"É um funcionário da equipa de sapadores do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), com cerca de 50 anos. Estive a falar com ele e disse-me que ficou encadeado pelo sol e, como o acidente ocorreu numa curva, não conseguiu ver. O homem queixava-se de dores nas costas, mas estava bem. Teve de ser desencarcerado por ter sido operado recentemente à coluna e os bombeiros não arriscaram danos maiores", especificou.

No local do acidente chegaram a estar 28 operacionais e 12 viaturas.