Reabrem esta segunda-feira os centros de testagem de Lisboa

A Câmara de Lisboa anuncia ainda o reforço da testagem na terça-feira

A reabertura dos 11 postos de testagem de Lisboa está marcada para esta segunda-feira. Os centros estiveram fechados na sexta-feira e no sábado, devido ao Ano Novo, e também no domingo.

Estes locais voltam agora a abrir portas a partir das 09h00.

A maioria dos postos fecha às 18h00, mas o posto de testagem no Cais do Sodré funcionará até às 22h00, enquanto os postos no Largo de Santos, na Praça Luís de Camões, e no Príncipe Real funcionam apenas durante a noite, entre as 18h00 e as 22h00.

A Câmara de Lisboa anuncia ainda o reforço da testagem na terça-feira, com a abertura de locais de testagem nos mercados da Ajuda, de Benfica, da Ribeira e de Campo de Ourique, entre as 09h00 e as 13h00.

Cada pessoa pode fazer um teste a cada três dias.

