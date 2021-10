Reações adversas às vacinas, homem para comboios na Ponte 25 de Abril e outros destaques TSF

© AFP

Por TSF 18 Outubro, 2021 • 11:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os portugueses que a partir desta segunda-feira recebam em simultâneo as vacinas contra a Covid-19 (terceira dose) e contra a gripe podem ser aconselhados a tomar paracetamol tendo em conta a possibilidade de existirem mais reações adversas provocadas pela administração conjunta. Essa hipótese e esse risco estão expressamente previstos nas duas normas da vacinação contra a Covid-19 e contra gripe atualizadas nos últimos dias pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

No mesmo plano, a ministra da Saúde garante que tomar a vacina contra a gripe e tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no mesmo dia não deverá agravar os efeitos secundários das mesmas: "Não é essa expectativa. Qualquer vacina pode causa reação e as pessoas devem estar atentas. Mas não é suposto. A eficácia e a segurança das vacinas permanece idêntica." Marta Temido lembra ainda que as pessoas podem ainda escolher tomar as vacinas em separado.

Foi detido o homem que nesta segunda-feira foi visto a caminhar sobre a linha do comboio da Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada. Trata-se de um turista, de nacionalidade estrangeira, que se encontrava a tirar fotografias. Uma fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou à TSF que o cidadão está detido. O homem será ouvido pela Justiça por ser suspeito de crime contra a segurança das comunicações. Foi este o incidente que esteve na origem da suspensão da circulação de comboios na Ponte 25 de Abril, em ambos os sentidos durante duas horas desta manhã. A circulação foi entretanto restabelecida, conforme revelou à TSF o gabinete de apoio ao cliente da CP.

Filipa (nome fictício) jogou de forma compulsiva durante anos. Nas palavras da própria, gastou o que tinha e o que não tinha. Fala de uma doença, está em tratamento, mas diz-se em paz e ansiosa pelo dia em que voltará ao trabalho: vender jogo. Numa altura em que o parlamento discute vários projetos sobre a publicidade aos jogos e apostas, esta é a história verdadeira de uma mulher que, um dia, procurou um "escape" na raspadinha e acabou por destruir a vida, financeira, pessoal e emocionalmente.

A Polícia Judiciária e autoridades espanholas intercetaram um veleiro no Oceano Atlântico com 183 fardos de cocaína com um peso superior a 5,2 toneladas, a maior apreensão desta droga em Portugal nos últimos 15 anos. O veleiro com 24 metros foi localizado e intercetado em pleno Oceano Atlântico e estava a ser utilizado no transporte de elevada quantidade de cocaína, segundo um comunicado da PJ, divulgado nesta segunda-feira.

Mais de metade (54%) dos 6.835 pedidos de medidas excecionais nos serviços de telecomunicações durante o primeiro semestre deste ano foram aceites, num total de 3.676, informou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).