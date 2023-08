Reacendimento em Odemira foi controlado mas mantém mais de 140 bombeiros no local

© Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Foi controlado o reacendimento da tarde deste domingo, em Odemira, que tinha deflagrado pouco antes das 15h00 e chegou a ser combatido por quatro aeronaves. Pelas 17h17 estão no local 143 bombeiros, apoiados por 48 veículos e uma aeronave, revela a Proteção Civil no seu site.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o alerta para um reacendimento no perímetro do fogo rural foi dado às 14h49. Chegaram a estar no local quatro aeronaves.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, precisou que o reacendimento registou-se numa zona entre Delfeira e Relva Grande, na freguesia de São Teotónio, neste concelho alentejano.

O incêndio, que teve início no dia 5 e foi dado como dominado às 10h15 de quarta-feira, mantinha-se em vigilância.

O fogo rural numa área de mato e pinhal deflagrou na zona de Baiona, na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, a meio da tarde do dia 5 e entrou nos concelhos algarvios de Monchique e Aljezur.

A área ardida ascende a cerca de 8400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros.