Reacendimento em Ourém combatido por mais de 160 bombeiros e dez meios aéreos

O fogo em Ourém reacendeu-se

O mais recente fogo de Ourém, que tinha sido dominado esta segunda-feira de manhã, reacendeu-se e está a ser combatido por 163 bombeiros, 41 viaturas e dez aviões e helicópteros. As chamas estão a destruir uma zona de mato nas freguesias de Matas e Cercal.

O incêndio, que deflagrou no domingo e que ao início da manhã era o que mais meios mobilizava, foi dado como dominado cerca das 07h10, disse fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Pelas 07h30, segundo os dados disponíveis no site da ANEPC, estavam envolvidos no combate ao fogo de Ourém, no distrito de Santarém, 429 elementos, apoiados por 130 viaturas.

Este incêndio teve início às 15h25 de domingo, em Casal do Ribeiro, concelho de Ourém, originou durante o período da tarde cortes de energia, obrigou à retirada de pessoas de uma praia fluvial e chegou a estar próximo de habitações.