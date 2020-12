Reações alérgicas à vacina serão "raras", mas há doentes que devem merecer mais cuidado

"Não se supõe existir um risco acrescido de efeitos adversos à vacina" © AFP

As reações alérgicas à vacina contra a Covid-19 serão "eventos raros", garante a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Apesar de a informação clínica disponível sobre os casos de reações alérgicas suspeitas à vacina Pfizer-BioNTech "ser ainda muito limitada, não se supõe existir um risco acrescido de efeitos adversos à vacina em doentes asmáticos, com rinite alérgica ou com eczema", esclarece a entidade, num comunicado enviado às redações.

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica lembra que as reações do género a vacinas do plano nacional de vacinação são "raras" e que os casos graves de alergia, com reações anafiláticas, são ainda menos frequentes: ocorrem em menos de um em cada cem mil indivíduos.

Ainda assim, a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica sugere que a vacina não seja "administrada em doentes com antecedentes de reações alérgicas graves a vacinas", e que a relação risco-benefício seja avaliada por um imunoalergologista caso o paciente já tenha tido "anafilaxia prévia a medicamentos, alimentos, latex, venenos de himenópteros e ainda nos casos de anafilaxia idiopática, síndromes de ativação mastocitária e imunodeficiências primárias".

Após a administração da vacina, que apenas pode ser feita em unidades de saúde e por profissionais de saúde, deverá ser considerado um período de vigilância de 30 dias.

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica também se diz disponível para "investigar" todos os casos de alergia grave à vacina Pfizer-BioNTech e "para colaborar e prestar consultadoria científica à Direção Geral de Saúde, ao Infarmed" e à task-force de coordenação da vacinação.

