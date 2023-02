Reações às medidas do Governo para a Habitação, professores voltam às ruas outros destaques TSF

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A Iniciativa Liberal desafia o PSD a juntar-se ao partido para pedir a fiscalização ao Tribunal Constitucional das medidas anunciadas ontem pelo Governo para fazer frente à crise na habitação. Os liberais entendem que três medidas "colocam em causa a Constituição".

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, estranhou não ter sido consultado pelo Governo antes do anúncio do plano para habitação. Na opinião do autarca, o tema é "um dos maiores desafios nacionais" e, por isso, as medidas têm de passar pelas autarquias.

Menezes Leitão não tem dúvidas sobre a inconstitucionalidade das medidas anunciadas para enfrentar a crise na habitação e crítica, em declarações à TSF, o Governo de António Costa "pelo estado calamitoso em que está a habitação".

Para a Associação Nacional de Proprietários, a nova lei da habitação apresentada pelo Governo no que diz respeito ao "arrendamento compulsivo" se resolve-se facilmente: "É instalar num andar que esteja devoluto, ao lado da residência de um senhor ministro, uma família disfuncional, daquelas que faz barulho toda a noite e que desata aos tiros na janela."

Já a Associação Lisbonense dos Inquilinos é das primeiras a congratula-se com as medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente a limitação ao aumento das rendas.

Os profissionais de educação vão realizar uma nova manifestação nacional em Lisboa pela escola pública no dia 25 de fevereiro, anunciou esta sexta-feira o líder do S.T.O.P., André Pestana.

Já o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, garante que os professores não aceitar que o Governo volte a decretar serviços mínimos para greves. Se o tribunal considerar a medida ilegal, os sindicatos vão pedir a demissão de João Costa, avisa.

Três sobreviventes foram resgatados dos escombros em Antáquia, no sul da Turquia, 11 dias após os sismos que devastaram a região. Mustafá, de 33 anos, e Mehmet, 26, passaram 261 horas nos escombros.

Portugal será o primeiro país a nível mundial a utilizar a mesma tecnologia que está na base do ChatGPT. Vai chamar-se GPJ - Guia Prático da Justiça - e será um chat de perguntas e respostas. A partir de março começa por responder a dúvidas sobre o casamento e divórcio, explicou à TSF o secretário de Estado da Justiça, Pedro Ferrão Tavares.

A seleção portuguesa feminina de futebol goleou esta manhã a Nova Zelândia por 5-0, em Hamilton, no último particular antes de disputar, na quarta-feira, o Play-off de acesso ao Mundial2023.