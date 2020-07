Ministra nega rutura em unidades hospitalares de Lisboa e Vale do Tejo

© António Pedro Santos/Lusa

Por Raquel de Melo e Sara Beatriz Monteiro com Lusa 01 Julho, 2020 • 11:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde nega que a capacidade de internamento para doentes com covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) esteja em rutura. Marta Temido respondia a questões da deputada do CDS-PP Ana Rita Bessa na comissão parlamentar de Saúde, onde está esta quarta-feira a ser ouvida.

De acordo com a ministra, na terça-feira, das 491 camas ocupadas no país com doentes com covid-19, 362 (ou seja 74%) eram em LVT e, das 73 camas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas, 68 (ou seja 93%) eram em LVT.

"Gostava de recordar ainda que, se Lisboa e Vale do Tejo tem 362 utentes internados em enfermaria por Covid, tem 6 101 camas. Portanto, quanto à questão da rutura da capacidade instalada acho que estamos respondidos", adianta.

Quanto às camas em cuidados intensivos, Marta Temido adianta que "tínhamos 68 ocupadas, sendo que temos em Lisboa e Vale do Tejo um total de 271 camas em unidades de cuidados intensivos polivalentes de adultos, sendo que 95 estão afetas apenas a Covid, independentemente da capacidade do sistema de funcionar em rede e de ter vasos comunicantes".

Noutro plano, Marta Temido admite que "não tem sido fácil" a realização de inquéritos epidemiológicos ao novo coronavírus para a deteção de casos em algumas circunstâncias, mas garante que as autoridades de saúde têm feito um esforço coordenado nesse sentido. Questionada pela deputada do CDS, Ana Rita Bessa, Marta Temido garantiu que não há ao dia de hoje inquéritos em atraso na região de Lisboa.

"Está a ser fácil? Estão a ser cumpridos os prazos? Não, mas alinhámo-los para toda a região de Lisboa e Vale do Tejo e hoje não há inquéritos epidemiológicos em atraso, ou pelo menos não havia ontem à noite. Agora, está garantido o futuro? Não, não está", adianta.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19